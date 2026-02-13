ERC negocia alternativas a su ley del IRPF en el Congreso y acelerar el consorcio de inversiones

Archivo - El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ofrece declaraciones tras su reunión con el presidente del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). Durante su encuentro ambos abo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ERC está negociando alternativas con los socialistas a su su proposición de ley en el Congreso para que la Agència Tributària de Catalunya pueda asumir la recaudación del IRPF, y buscarán acelerar el consorcio de inversiones, han informado fuentes republicanas a Europa Press.

Según ha avanzado Ser Catalunya, ERC se está planteando posponer la tramitación de esta iniciativa, que si se tramitaba podía debatirse en el último pleno del mes de febrero, aunque posponerla no supondría renunciar a su exigencia de que haya un compromiso por parte del Gobierno para recaudar este impuesto.

El partido insiste en que necesita un gesto en este sentido para poder iniciar las negociaciones presupuestarias, tanto para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como para los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

Los republicanos están negociando alternativas a esta vía y han apuntado que un posible camino es introducir enmiendas a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que se registrará en el Congreso para aprobar el nuevo modelo de financiación.

En concreto, proponen introducir cambios en esta norma como los que prohíben a las comunidades autónomas recaudar ciertos impuestos.

Además, buscan avanzar en la constitución de un consorcio de inversiones, para lo que apuestan por hacerlo mediante una proposición de ley en el Congreso.

Las mismas fuentes han explicado que la crisis en Rodalies ha hecho evidente la necesidad de inversiones en Catalunya y ha abierto una oportunidad para acelerar el consorcio de inversiones.