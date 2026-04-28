ERC pedirá en el Parlament condicionar la financiación de eventos deportivos a su uso del catalán

Archivo - La portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, durante el primer pleno desde que fuera elegido presidente de la Generalitat, en el Parlament, a 5 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El presidente de la Genera - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ERC en el Parlament defenderá esta semana en el pleno una moción en la que reclaman al Govern condicionar "toda financiación o promoción de eventos del mundo del deporte al uso del catalán en sus comunicaciones oficiales y la presencia normalizada del catalán en su desarrollo".

En un comunicado este martes, los republicanos también proponen que el catalán sea un requisito en los contratos de gestión de equipamientos deportivos, así como en los convenios, ayudas y subvenciones vinculadas al deporte.

La diputada de ERC y portavoz del partido de Deporte, Marta Vilalta, ha apostado por trabajar para que "el catalán en el mundo del deporte tenga más presencia", ya que considera que genera más cohesión social.