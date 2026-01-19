ERC pide a Collboni destinar 12,5 millones de euros a comprar viviendas para personas sin hogar

Castellana en rueda de prensa este lunes. - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de ERC en Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Castellana, ha avanzado que su grupo propondrá en la comisión de Economía y Hacienda de este miércoles que el gobierno del alcalde, Jaume Collboni, destine 12,5 millones de los 50 que pactaron para compra de vivienda vía tanteo y retracto a viviendas para personas sin hogar.

"No podemos esperar más y proponemos una medida concreta y rápida que va a la raíz del problema. Se trata del 25% del presupuesto que pactamos con el gobierno y que lo destine a la iniciativa Housing First", ha sostenido en rueda de prensa este lunes.

Ha remarcado que este modelo funciona porque "se basa en garantizar un hogar digno a las personas que no lo tienen y después trabajar en otras cuestiones relacionadas con ellas".

Los republicanos también presentarán una enmienda a la totalidad a la Operació Fred municipal, ya que consideran que ha quedado desfasada porque espera a llegar a los 0 grados para activarse.

"Propondremos que no tenga límite de días; espacios de donde pasar la noche de baja exigencia reales para que personas, independientemente de su situación, puedan acceder a ellos; y recursos descentralizados para que haya equipamientos en distintos puntos", ha explicado.