ERC pide la comparecencia de Puente y Marco (Adif) en el Senado por el socavón de Montcada (Barcelona)

Lugar donde se ha producido el socavón, a 22 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Adif controlará cada 24 horas si hay movimientos en la zona del socavón en las obras del soterramiento de la R2 entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

ERC ha pedido la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, en el Congreso y el Senado para que den explicaciones sobre las "últimas incidencias en la red ferroviaria de Catalunya" y el socavón de Montcada i Reixac (Barcelona) de este miércoles, informa en un comunicado este jueves.

En la mañana de este miércoles se produjo el derrumbe de un pozo de las obras del soterramiento que lleva a cabo Adif, que engulló una grúa y provocó un socavón de grandes dimensiones.

Actualmente, el socavón se está rellenando con mortero y está previsto que el servicio de las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies no se pueda recuperar hasta la próxima semana.