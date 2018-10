ERC pide "coraje" a Sánchez para afrontar la autodeterminación si quiere que el Gobierno dure

Publicado 05/08/2018 11:17:48 CET

Rechaza pactos de los presos con la Fiscalía y asegura que los investigados asumen "el riesgo"

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afronte con "coraje y valentía" las demandas soberanistas si quiere, a cambio, tener la estabilidad en el Congreso que le darían los votos de ERC, entre otros partidos.

"Si el Gobierno de Sánchez quiere durar, si no quiere acabar de forma inmediata su mandato, pues que actúe de forma democrática a nivel político ante la situación que vive Catalunya y aborde la autodeterminación", ha argumentado en una entrevista de Europa Press.

Los republicanos fijan una segunda exigencia y es que "se acabe con la injusticia y la represión" en Catalunya, en alusión a la situación de los presos soberanistas y de los líderes independentistas que se han ido al extranjero ante las causas judiciales que se les abrían en España.

Vilalta alega que votaron a favor de Sánchez en la moción de censura para echar a Rajoy, que era el presidente de "un Gobierno muy corrupto y líder de la represión en Catalunya", pero avisa de que el vínculo con el PSOE finalizó allí con la investidura y no se sienten responsables de tener que seguir dándole estabilidad.

"No fue un 'sí' al Gobierno de Sánchez, sino que fue un 'no' a todo aquello que habíamos vivido de corrupción, vulneración de derechos y represión. Por lo tanto, no nos sentimos atados a tener que votar nada en el Congreso de los Diputados", ha reflexionado la portavoz republicana.

ERC celebra que haya diálogo a nivel bilateral entre Generalitat y Gobierno para abordar temas sectoriales como inversiones pendientes e infraestructuras, pero insiste en que no se puede eludir el tema principal que es la autodeterminación: "Es muy fácil, el balón está en su tejado".

"NO HAN COMETIDO NINGÚN DELITO"

Sobre la situación judicial de los presos soberanistas, ERC reivindica que son inocentes y, por este motivo, rechazan que sus equipos jurídicos busquen un pacto con la Fiscalía para reducir eventuales penas a cambio de asumir ciertos delitos.

"No entenderíamos ningún pacto ni con la Fiscalía ni con la justicia para rebajar penas. No hay delito. Los presos y las presas, los exiliados y las exiliadas no ha cometido ningún delito", alega Vilalta, que considera que ya ha quedado demostrado en otras justicias europeas como la belga y la alemana.

Renunciar a cualquier pacto añade el condicionante de exponerse a penas más elevadas, y Vilalta ha expuesto: "Estamos dispuestos a asumir todos los riesgos y nos consta que los presos y las presas están en condiciones de asumir todos los riesgos que conlleva".

"No tenemos que pedir perdón de nada, ni ningún pacto ni ningún gesto de benevolencia. Lo que tenemos que reclamar es justicia, la puesta en liberad inmediata, y que sean absueltos de todas las penas", concluye la portavoz del partido que lidera Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017.

¿LISTAS UNITARIAS?

Preguntada por la cercanía de las elecciones municipales, ha descartado que el partido impulse en los municipios catalanes listas unitarias soberanistas con otros partidos independentistas, ya que considera que la mejor estrategia es, precisamente, la contraria.

La portavoz cree que lo mejor es que cada partido independentista se presente por su cuenta, ya que considera que esto maximiza la posibilidades de atraer votantes: "Nos tenemos que poder presentar cada uno desde su espacio político para sumar lo máximo posibles y sacar los mejores resultados".

"Para ERC la mejor estrategia es presentarse cada uno desde su diversidad y sus propuestas concretas, y después sumar esfuerzos, unidad de acción, y pactos y coaliciones en el máximo de ayuntamientos para consolidar la república desde la base", concluye.