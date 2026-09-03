ERC pide al Grupo Volkswagen reconsiderar planteamientos que pongan "en riesgo" la marca Seat

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

ERC ha reclamado que no desaparezca la marca Seat, ya que considera que es una pieza estratégica de la industria catalana, y ha pedido al Grupo Volkswagen reconsiderar planteamientos que pongan "en riesgo" la marca.

En un comunicado este jueves, los republicanos han reclamado que el Grupo Volkswagen "dé certezas sobre el futuro industrial de Catalunya", después de que hayan asegurado que están abordando una profunda transformación con la finalidad de afrontar el proceso de electrificación del sector, aunque aún no han tomado ninguna decisión al respecto.

El partido ha asegurado que "Cupra es un éxito y hay que celebrarlo, pero el éxito de Cupra no puede significar la desaparición de Seat", tras lo que han reclamado que se garantice un proyecto industrial que preserve la marca, la actividad productiva y el empleo.

ERC ha recordado que la transformación hacia el vehículo eléctrico "ha sido posible también gracias a un esfuerzo muy importante de las administraciones públicas, con miles de millones de euros en ayudas, inversiones e infraestructuras".

Desde ERC consideran que "este esfuerzo colectivo debe servir para asegurar el futuro industrial, la producción y los puestos de trabajo, no solo para facilitar una reorganización empresarial", y han llamado a la implicación de las diferentes administraciones para garantizar el futuro de Seat y la planta de Martorell (Barcelona).

Ha alertado que la continuidad de Seat afecta al conjunto de la economía catalana: "Catalunya ha apostado por Volkswagen. Ahora Volkswagen debe demostrar el mismo compromiso con Catalunya".