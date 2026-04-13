ERC pide impulsar las nuevas becas 'Barcelona Crea' para fomentar la creación digital en catalán

Archivo - El concejal de ERC, Jordi Castellana, en una imagen de archvo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona pedirá en la comisión de Derechos Sociales de este martes que el gobierno municipal impulse las nuevas becas 'Barcelona Crea' para reforzar la creación de contenidos digitales en catalán.

En un comunicado este lunes, el grupo ha recordado que la beca está dirigida a jóvenes creadores de entre 18 y 29 años y que su propuesta plantea crear un mínimo de 10 ayudas anuales y el acceso a espacios de trabajo de la Casa de la Creació Digital en Català.

El portavoz de los republicanos, Jordi Castellana, ha defendido que para que el catalán sea una lengua "viva, se debe estar presente allí donde se construye el imaginario colectivo", que es en las redes y las plataformas digitales.