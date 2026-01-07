ERC prevé acuerdo de financiación "esta semana" y sitúa cerca de 5.000 millones más para Catalunya

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, durante una rueda de prensa en la sede del partido- EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz y vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que "esta semana" está previsto que haya un acuerdo de financiación, y ha asegurado que supondrá cerca de 5.000 millones de euros más para Cataluña.

En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que la reunión este jueves en Madrid entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, servirá para "concretar el acuerdo".

"Estamos de acuerdo con la cifra que debe recibir Cataluña. El modelo comienza a estar muy dibujado, pero nosotros necesitamos concreciones en elementos muy importantes para Cataluña", tras lo que ha situado elementos como la recaudación de impuestos, la capacidad normativa y el consorcio de inversiones.

Albert ha explicado que ERC necesita "concreciones en calendario y ritmos de ejecución" para cerrar el pacto, y ha añadido que no se pueden eternizar más las negociaciones --textualmente--, por lo que esta semana habrá un acuerdo.

Ha subrayado que con el nuevo modelo respetará la ordinalidad, y Cataluña será la tercera comunidad autónoma en aportar y también la tercera en recibir --hasta ahorra era la tercera en aportar y la décima en recibir--.

Al ser preguntado por la cifra concreta, el portavoz republicano ha comenzado diciendo que se sitúa "entre los 4.000 y los 5.000 millones" de euros más para Cataluña, tras lo que ha añadido que se acerca más a los 5.000.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Albert ha garantizado que si hay acuerdo de financiación, habrá "negociación presupuestaria" tanto en la Generalitat como a nivel estatal, pero ha subrayado que ERC no habla de aprobación presupuestaria sino de negociación.

Preguntado por si cree que Junts apoyará la financiación, el portavoz republicano ha señalado que deberá explicar su decisión, pero ha afirmado que esto también "depende de Compromís" y de cómo quede la financiación de la Comunidad Valenciana, así como de otras formaciones políticas como Podemos o BNG.

Ha sostenido que el papel de ERC no es el de negociar con estos grupos parlamentarios, aunque ha reconocido que hablan con ellos, sino que debe hacerlo el Gobierno, y ha apuntado que el debate parlamentario "será enriquecedor".

SINGULARIDAD CATALANA

Sobre la singularidad de Cataluña, Albert ha subrayado que lo acordado es un modelo que se ha elaborado en base a "las demandas, las necesidades y las singularidades de Cataluña", y ha apuntado que cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo presente dirá que es una financiación para todo el mundo.

Ha pedido superar este debate sobre la singularidad, ha subrayado que Cataluña es la única comunidad autónoma que puede estar preparada para recaudar impuestos, aunque no se opone a que otras también lo puedan reclamar: "En ERC no perderemos mucho tiempo porque nos sentimos cómodos con estas demandas, con estas singularidades que hemos aportado al modelo", ha añadido.

Además, ha explicado que la constitución de la sociedad de Rodalies "debe ser en breves", ya que estaba prevista para finales de 2025, pero ha atribuido el retraso a problemas de agendas, tras lo que ha destacado que la negociación con el Ministerio de Transporte siempre ha ido muy bien, en sus palabras.