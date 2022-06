ERC, PSC y comuns reivindican el diálogo mientras Junts da la mesa por "enterrada"

Romero y Albiach defienden el federalismo frente a Vilalta y Rius, que no ven posible reformar España

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSC, ERC y comuns han reivindicado este miércoles la mesa del diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central sobre Catalunya, frente a Junts, que cree que tras sus dos primeras reuniones la mesa está "enterrada" y no sirve para negociar una solución para el conflicto político.

Así lo han expresado la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero; la de ERC, Marta Vilalta; el vicepresidente de Junts, Josep Rius, y la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en un debate organizado por la plataforma Portes Obertes del Catalanisme.

Romero (PSC) ha advertido de que fuera del diálogo "no hay nada", por lo que ha pedido a Junts que se sume a este espacio, y ha defendido que el resultado de la negociación en la mesa se someta a votación para que los catalanes puedan pronunciarse sobre un acuerdo y no sobre una ruptura.

La socialista ha sostenido que el proceso independentista ha sido el "fracaso" de la política, a lo que Vilalta (ERC) ha contestado que el fracaso se producirá si no consiguen que la mesa funcione, ante la falta de respuesta del Gobierno, a su juicio, en temas como el caso Pegasus.

"Nos hemos encontrado unos PGE que no se cumplen en la parte de las inversiones, y en una mesa en la que, a pesar de agarrarnos y a veces quedarnos muy solos de la parte independentista, no ha habido la respuesta que queríamos", ha criticado la portavoz de ERC, que ha defendido que su partido ha actuado con responsabilidad y paciencia en momentos difíciles.

Albiach (comuns) ha lamentado que quienes critican la mesa de diálogo no ofrecen una alternativa, y ha reprochado a Junts su actitud ante este espacio: "¡Vosotros cuestionabais que representara a todo el Govern! ¡Dijisteis que era de ERC y no de Junts!".

Además, ha asegurado que España "es mucho más que el 'deep state" --como ejemplos, ha señalado la recién aprobada baja menstrual, el 15M o la ley del 'Solo sí es sí'--, y ha dicho que la solución ante las reticencias de algunos sectores a reformar el país no es lavarse las manos, en sus palabras.

Rius ha puntualizado que en Junts están a favor del diálogo como concepto, pero que consideran que la mesa no ha dado respuesta a las movilizaciones tras la sentencia del 1-O bajo el lema 'Sit and Talk': "Jéssica, esta mesa no se reúne. No se quiere hablar del conflicto. Lo que no haré es hablar de algo que no existe, y el día que esté, la reconoceré", le ha dicho a la líder de los comuns.

El dirigente de Junts también ha criticado que se les "vetó" en la segunda reunión de la mesa --en alusión a la decisión del presidente Pere Aragonès de no avalar la delegación del partido porque incluía personas ajenas al Govern--, y ha mantenido que para el Gobierno la agenda catalana y sus inversiones no son un tema prioritario.

Tras esas afirmaciones, Romero le ha reprochado que la Generalitat no acuda a los Consejos de Política Fiscal y Financiera, y ha considerado "infantil" reivindicar la independencia como única opción ante una supuesta imposibilidad de reformar el Estado.

¿REFORMAR ESPAÑA?

Romero y Albiach han coincidido en la defensa de una España federalista, a lo que la líder de los comuns en Catalunya ha sumado la petición de votar sobre la Jefatura del Estado para que tanto monárquicos como republicanos puedan decidir qué modelo quieren.

A ello ha replicado Rius, que considera que "no hay una voluntad real del Estado para reformarse", como cree que muestran casos como la 'Operación Catalunya', y que por ello apuestan por construir una república independiente.

"No vemos esa España que quiere ser reformada", ha apuntado Vilalta, que no obstante ha animado a PSC y a comuns a emprender esta reformas, pero les ha avisado de que los republicanos no van a liderarlas.

PORTES OBERTES, A FAVOR DEL DIÁLOGO

Coincidiendo con el acto, la plataforma Portes Obertes del Catalanisme ha hecho público un documento de reflexión en el que defiende la mesa del diálogo, emprender reformas para facilitar la participación de las comunidades autónomas en el Estado y abrir un diálogo entre los partidos catalanes, además de renovar un "proyecto común para España" desde un clima de consensos amplios.

Entre otros, al debate entre los portavoces de PSC, ERC, Junts y comuns han asistido el expresidente de la Generalitat José Montilla (PSC) y la vicepresidenta del Parlament Assumpta Escarp (PSC).