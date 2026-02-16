ERC reclama "parar la subasta" del Centre de la Vila y destinarlo a uso vecinal y comercio local

Archivo - El portavoz de ERC en Barcelona, Jordi Castellana, junto al concejal Jordi Coronas, en rueda de prensa. - ERC BARCELONA - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Coronas, ha reclamado "parar la subasta" del centro comercial Centre de la Vila, propiedad de la empresa pública Mercasa y que se celebrará el 10 de junio, para destinarlo a uso vecinal y al comercio de proximidad.

Los republicanos llevarán la propuesta a la comisión de Presidencia de este miércoles, en la que proponen al gobierno municipal "activar la compra a precio público o la cesión por parte del Estado", indica la formación en un comunicado.

"Ni siquiera ahora, que gobierna el mismo partido en el Ayuntamiento y en el Estado, son capaces de resolverlo", ha lamentado Coronas, que ha recordado que en 2022 el consistorio ya exploró la compra del espacio por valor superior al de la subasta actual.

ERC también llevará a las comisiones de febrero una proposición para trazar una "estrategia clara" para aprovechar la entrada en vigor de la nueva regulación de alquileres de temporada para captar el mayor número de viviendas e incorporarlas al parque público.

Por otro lado, propondrán impulsar en los próximos 6 meses una regulación de locales comerciales en zonas tensionadas por el turismo, ante la "oleada de cierres de comercios históricos y la presión inmobiliaria creciente".