Ercros recibe la calificación global 'B' de CDP por la gestión contra el cambio climático

Archivo - Planta fotovoltaica de Ercros. - ERCROS - Archivo

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ercros ha recibido la calificación global 'B' de Carbon Disclosure Project (CDP) por la gestión contra el cambio climático y el desempeño en sostenibilidad, informa en un comunicado este lunes.

La calificación "reconoce la apuesta de la compañía por la descarbonización", que impulsa mejoras tecnológicas y procesos más sostenibles en todas sus plantas.

En concreto, ha recibido la certificación en el rango de Gestión, lo que certifica que Ercros evalúa los impactos de su actividad sobre el clima, adopta acciones significativas para reducir sus emisiones de dióxido de carbono e informa de manera transparente sobre su estrategia, actuaciones y resultados en materia de huella de carbono.