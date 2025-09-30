Ernest Maragall critica la "deriva" de ERC y dice que no votará a Junqueras

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exconseller y exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticado la "deriva" que, a su juicio, está tomando ERC, del que dice que se ha distanciado y, sobre el anuncio del líder del partido, Oriol Junqueras, de presentarse como candidato, ha dicho que él no le votará.

"Hoy escuchaba al presidente del partido, el señor Junqueras, y no he hecho más que confirmar esta actitud mía", ha dicho en una entrevista de 3CatInfo este martes, recogida por Europa Press, en la que ha reprochado a Junqueras su capacidad de enfrentar y purgar, dice textualmente, y ha considerado que prescindir de la exsecretaria general del partido Marta Rovira es un error grave.

Ha recordado los 20 años de la aprobación de la reforma del Estatut d'Autonomia, impulsada por su hermano, Pasqual Maragall, que fue apoyada por 120 votos y recibió 15 en contra del PP; y ahora, 20 años después, cree que se está "volviendo al origen", ya que dice que lo que se está negociando sobre financiación es prácticamente el texto de 2005, en sus palabras, con los mismos objetivos y criterios.