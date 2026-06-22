El escritor Gregorio Casamayor: "Me gusta sentir que la literatura es un juego"

El escritor Gregorio Casamayor - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Gregorio Casamayor construye en 'Rafa quiere que tengamos un hijo' (Acantilado) tres historias independientes a partir de esa frase en las que los personajes ensayan diferentes salidas imperfectas en la que cada elección implica una pérdida: "Me gusta sentir que la literatura es un juego".

En un encuentro con medios, Casamayor ha explicado que el original título parte de una frase real que le dijo una amiga hace unos años y que se le quedó en la cabeza y que ahora ha querido trasladar a tres historias inventadas como un "reto personal".

En esa voluntad de sentir la literatura como un juego, Casamayor ha subrayado que para él la trama es vital, a lo que posteriormente se van sumando el tono, los entornos donde sucede y los personajes que aparecen: "A mi me gusta contar y que me cuenten historias", ha apuntado.

'Rafa quiere que tengamos un hijo' tienen como protagonistas a tres mujeres, receptoras de esa frase, que intentan una salida ya sea a través de la huida, la traición o el crimen con una galería de personajes variopintos situados en la Barcelona de los barrios, y el escritor ha afirmado que le encanta que la ilustración de la cubierta del libro sean unos trileros.

"Me plantee las tres historias como un reto. Que tuvieran tonos distintos y puntos de vista distintos, que no parecieran una repetición. Me tengo que divertir" al escribir porque, ha explicado, invierte unos tres años en cada libro.

Casamayor se ha definido como un escritor de personajes y situaciones a partir de las que le gusta "indagar en el contexto social", en este caso de nuevo en Barcelona tras el paréntesis en Nueva York con 'Búscame', y con unas mujeres que intentan ejecutar un plan sin ser descubiertas, por lo que le parece acertada la ilustración de la cubierta del libro con unos trileros.

Ha asegurado que ha intentado dibujar a las tres protagonistas de las tramas "bien diferenciadas, con una personalidad marcada", y que una vez definidas fueran creciendo en la historia sin apenas interferir.

LA BARCELONA DE LOS BARRIOS

Ha afirmado que la primera de las historias tiene un tono más humorístico, la segunda es más policiaca y la tercera es la más realista, todas ellas ocurren en un mismo lapso de tiempo, entre mediodía y la noche del mismo día, se inician en un restaurante, tienen un recorrido por la ciudad en coche, incluyen una obra de teatro y existe una referencia a un escultor.

"Soy muy de barrio. La gracia de Barcelona hay que ir a buscarla" a barrios como Gràcia, Sant Andreu o el Guinardó, que mantienen su encanto, y ha subrayado que la ciudad contiene muchas Barcelonas con su propio tono.

Gregorio Casamayor, que ha escrito a cuatro manos con A.G. Porta y a seis con A.G. Porta y Francisco Imbernón, ha afirmado que escribir junto a otros es muy divertido y que ellos tienen la regla de que todos pueden tocar "lo del otro" cuando quieran, pero que al hacerlo solo como en esta novela uno escribe a su manera.