El escritor Pierre Lemaitre sigue con 'Grandes promesas' su "fotografía" de la Francia del siglo XX

El escritor Pierre Lemaitre - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Pierre Lemaitre prosigue con la novela 'Grandes promesas' su "fotografía" de la Francia del siglo XX y del impacto del capitalismo, en un volumen centrado en los años 60 con el desarrollo económico y la inmigración como cuestiones de fondo.

"La razón que nos ha llevado donde estamos es el capitalismo como sistema económico", ha afirmado Lemaitre (París, 1951) en una rueda de prensa en Barcelona, y ha explicado que la crítica al capitalismo es una filigrana presente en sus novelas.

Publicado en castellano por Salamandra y en catalán por Bromera, se trata del cuarto volumen dentro de la tetralogía 'Los años gloriosos' con el que ha elaborado un friso de la Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial con la familia Pelletier como protagonista.

Se incluye dentro de un proyecto más amplio que inició con la trilogía 'Los hijos del desastre' sobre la primera mitad de siglo y que contiene 'Nos vemos allá arriba', Premio Goncourt 2013.

Ha explicado que en 'Grandes promesas' ha querido reflejar cómo un gran número de familias pudo subir al ascensor social como los Pelletier en la Francia de los 60, pero también como otras "se quedaron atrás", tomando como ejemplo una familia española de segunda generación dedicada a la ganadería.

"Las familias esperaban y confiaban que la vida de sus hijos sería mejor que la suya y eso daba como conclusión que Francia iba bien", ha afirmado el escritor, pero él ha querido mostrar también a quienes quedaron excluidos.

Ahora, ha proseguido, se entiende con "cierta ironía" que se prometiera en esos años un futuro abierto y prometedor gracias al capitalismo, que haría feliz a todo el mundo.

"Veo la Francia de ese tiempo como la imagen de un adolescente. Tienes esperanza, disfrutas de forma salvaje y no piensas demasiado en las consecuencias", ha dicho Lemaitre, quien ha dicho que una de las consecuencias de aquella actitud es la catástrofe ecológica actual.

EL AUTOMÓVIL

Por ello, ha acudido al elemento del automóvil como forma de ilustrar ese ánimo, la independencia, la movilidad, la libertad y el progreso económico de clase en esos años: "Si podías comprarlo, la cosa había ido bien", ha dicho, pero que también lo representa como objeto colaborador del calentamiento climático.

Pierre Lemaitre ha subrayado que los escritores acostumbran a estar fascinados con las familias por ser "una sociedad en miniatura, donde se desarrollan todas las pasiones".

Ha afirmado que la literatura habla de las grandes pasiones de la humanidad por lo ha considerado que la novela pueda provocar ecos de la Francia actual, y ha afirmado que a lo largo de la serie ha tratado temas como el aborto clandestino, el aumento del fascismo o la inmigración, que según él "confluyen en la crítica al capitalismo".

NUEVA TRILOGÍA

El escritor francés ha dicho que ahora proyecta una nueva trilogía, que se prolongará en los años 70 y 80 del siglo XX, que prevé tener listos en entre cuatro y cinco años y que completará la fotografía del siglo: "Publicar el último cuando tenga 80 años, me parece razonable y suficientemente ambicioso".

Lemaitre ha dicho que aunque no volverá a la novela policíaca con la que empezó su carrera, sí que tiene una idea para una novela de asuntos criminales como espejo de la sociedad y que girará sobre la "dominación masculina y el dinero" hace 25 años.