La escritora Imma Monsó reivindica la literatura como una manera de "tener más vidas"

Monsó pronuncia el Pregó de la Lectura de Sant Jordi en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora y pregonera de Sant Jordi 2022 en Barcelona, Imma Monsó, ha reivindicado la literatura como una manera de "tener más vidas" durante el Pregón de la Lectura celebrado este viernes en el Saló de Cent del Ayuntamiento y organizado por Biblioteques de Barcelona.

"Estaría muy bien tener más vidas. Sabe mal solo tener una. La literatura es una manera de conseguirlo", ha valorado Monsó, preguntada por los motivos por los que escribe en una conversación con la periodista Anna Guitart sobre su obra y el papel que la lectura y las bibliotecas han tenido en su vida.

Ha asistido al acto la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha celebrado que la pasión por la lectura "palpita" en la ciudad tanto en el día a día como durante la jornada de Sant Jordi, y también han participado el teniente de alcalde de Cultura, Jordi Martí, y distintos concejales del consistorio.

Martí ha destacado que este año el Ayuntamiento inaugurará la biblioteca número 40 del plan aprobado por el consistorio en 1999, que será la Biblioteca García Márquez en el barrio de La Verneda, en una muestra más del compromiso municipal con el "derecho a la lectura".

TRAYECTORIA LITERARIA

Durante el pregón, Imma Monsó ha repasado su relación con el acto de leer y escribir, que empezó cuando aprendió a leer y siguió con la llegada de una biblioteca al pueblo donde vivió sus primeros años de vida, Mequinenza (Zaragoza), en una etapa en la que elementos como el sello de la censura centraron su atención.

Monsó también ha recordado cómo, más tarde en Barcelona, las bibliotecas dejaron de interesarle porque quería que los libros fueran suyos para doblarlos y subrayarlos, y también ha apuntado hacia los motivos por los que, a pesar de no querer ser escritora, empezaba historias que no terminaba.

Entre estos motivos, ha apuntado al "miedo", y precisamente con la publicación de la primera novela ha terminado este recorrido por su relación con la lectura y la escritura, repasando impresiones, anécdotas, y cartas relacionadas con la culminación de su primer libro.

FOMENTO DE LA LECTURA

La pregonera ha considerado que no hay fórmulas para hablar del fomento de la lectura, ha reflexionado sobre si es mejor obligar a los niños a leer o no obligarlos, darles opciones para escoger o prohibirlos para que sean deseados, y ha admitido: "A veces hablamos de la lectura como si fuera una cosa mayoritaria, y no lo es".

Sobre sus preferencias literarias, ha manifestado que no le importa "demasiado de qué va un libro", y de hecho ha considerado que en la literatura que le gusta es muy difícil explicar el tema, con lo que prefiere abrir cualquier página y ver qué tejido tiene, cómo respira y cuáles son las pequeñas cosas que le distinguen.

La escritora ha considerado que escribir "emocionalmente también es precario", porque es una tarea solitaria, que depende de la inspiración, y que, en definitiva, el trabajo que requiere y el fruto obtenido no guardan ninguna relación, a su juicio.

Monsó ha anunciado que publicará su próxima novela con Anagrama, en un cambio editorial que supone para ella un "cierto aliciente", mientras ha recordado que siempre ha tenido mucha suerte con sus editores, entre los cuales ha recordado a Oriol Castany, Emili Rosales y Ester Pujol.