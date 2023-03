Escrivá asegura que "no habrá contrarreforma" de las pensiones

Afirma que la reforma "no pone en riesgo en absoluto la competitividad de las empresas"



BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que "no habrá contrarreforma" de las pensiones porque los argumentos para oponerse son muy escasos y no han visto alternativas al modelo propuesto, en sus palabras.

Lo ha dicho en una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, después que este jueves se aprobara la reforma del sistema de pensiones en un Consejo de Ministros extraordinario.

Preguntado por si la reforma es sostenible, ha respondido que "las autoridades europeas no confiarían en una reforma que no fuera muy sólida", y ha dicho textualmente que las reacciones de Fedea y BBVA Research --que considera que la reforma no es sostenible-- son precipitadas.

"Incluso sin el apoyo de los empresarios, hay que resaltar que es una reforma que se ha construido desde el diálogo social, y que la reforma de pensiones es muy sólida, y está técnicamente muy bien diseñada", ha añadido.

Y ha afirmado que "no pone en riesgo en absoluto la competitividad de las empresas españolas", ya que el aumento de los costes laborales es muy pequeño y absolutamente manejable, ha dicho textualmente.

FUTURO DE LOS JÓVENES

Según él, decir que la reforma "hipoteca el futuro de los jóvenes es una de esas narrativas falsas que se construyen y que tienen muy poco encaje en la evidencia", ya que se puede tener un sistema con pensiones suficientes y tomar un conjunto de medidas como este Gobierno está tomando muy amplias de apoyo a los jóvenes, a su parecer.

"Mantener el factor de sostenibilidad del PP sí que hubiera sido extraordinariamente lesivo con los jóvenes porque hubiera supuesto un recorte para éstos de al menos un 10% de su pensión inicial cuando llegaran a la jubilación", ha subrayado.

Al preguntársele sobre por qué la cuota solidaridad no se aplica a los autónomos, ha respondido que "sería precipitado introducir la cuota de solidaridad ahora" porque, a su parecer, es un colectivo que está en transición a un nuevo sistema que acaban de poner en marcha.