Espadaler aboga por resignificar Via Laietana sin que sea incompatible con la comisaría

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha manifestado que desde el Govern de la Generalitat comprenden y comparten la necesidad de resignificar la Jefatura de Via Laietana pero que no lo consideran incompatible con el uso policial.

Lo ha dicho este jueves a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya con motivo de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, en la que ha señalado que comparte la necesidad de resignificarlo, como solicitan las entidades memorialistas, porque "es un espacio de dolor para muchas personas".

Sin embargo, ha expresado que no lo ve incompatible con la continuidad de la comisaría porque, "en la actualidad, evidentemente, el Cuerpo Nacional de Policía es una institución plenamente democrática", aunque ha asegurado que serán respetuosos con la posición que se derive de la votación de una moción que tendrá lugar este jueves en el pleno del Parlament.