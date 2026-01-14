Espadaler afirma que el buen funcionamiento de los servicios públicos es el antídoto del populismo

El conseller Ramon Espadaler clausura la jornada. - PORTES OBERTES DEL CATALANISME

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha asegurado que el retorno a las políticas concretas y "el buen funcionamiento de los servicios públicos es el antídoto a las derivas populistas".

Espadaler participó este martes por la noche en la clausura del acto 'La democracia amenazada', organizado por las asociaciones Portes Obertes del Catalanisme y Federalistes d'Esquerres (FED), informan los organizadores en un comunicado.

Según Espadaler, "sin libertad no hay democracia, sin responsabilidad la libertad se degrada, y sin participación la libertad y la responsabilidad se debilitan", y ha afirmado que la respuesta a la crisis de confianza en las instituciones democráticas debe venir del ejercicio responsable de la libertad y del incentivo a la participación, en sus palabras.

La jornada, celebrada en la sede del Col·legi d'Economistes de Catalunya, ha abordado el riesgo de que las propuestas de extrema derecha proyecten sobre las democracias e instituciones, y ha contado con el apoyo de Economistes contra la crisi, la revista 'Política&Prosa' y Club Còrtum..

Durante la inauguración de la jornada, el presidente de Portes Obertes del Catalanisme, Andreu Morillas, ha pedido a las formaciones políticas democráticas que elijan el camino de responsabilidad ante la democracia amenazada, y ha argumentado que "el acuerdo de financiación es un buen ejemplo".

Por su parte, la presidenta de Federalistes d'Esquerres, Mireia Esteva, ha remarcado "el papel de los medios de comunicación para luchar contra las noticias falsas" y la capacidad de influencia que tienen las asociaciones y sociedad civil para combatirlas.

VICTÒRIA CAMPS

La jornada se ha iniciado con la ponencia 'Recuperar la confianza' por parte de la catedrática de Filosofía y exsenadora, Victòria Camps, quien ha señalado que "la libertad individualista" es la principal causa del clima de desconfianza de la sociedad hacia la clase política.

Camps cree que "no hay que perder la esperanza" sino que es necesario que los políticos "pasen de los principios a los hechos" para corregir este clima de desconfianza.

En su turno, el doctor en Economía y catedrático de la UIB, Carles Manera, ha explicado cómo la economía puede amenazar directamente a las democracias y ha puesto como ejemplo el modelo de Estados Unidos, donde "la irrupción del presidente Donald Trump ha convertido la mentira en divisa donde se sitúa el Estado como el problema".

VERIFICATHOR

En el terreno de las noticias falsas, el miembro del Club Còrtum, Enric Llorens, ha presentado un nuevo programa verificador de verdades y mentiras que lleva el nombre de VerificaTHOR, que permite introducir un titular o frase, y mediante inteligencia artificial y la recogida de datos, responde si es falso o no, citando las fuentes que así lo acreditan.

También han participado en la jornada 'La democracia amenazada' el exconseller de la Generalitat, Santi Vila, y el decano de Empresa y Comunicación de la UVic, Josep Burgaya, en un debate moderado por la periodista Rosa Maria Puig Serra.