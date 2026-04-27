Espadaler afirma que la ley de agentes de autoridad busca "mejorar la convivencia" en las prisiones

El conseller Espadaler durante la jornada. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha explicado este lunes que el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad tiene como objetivo principal "reforzar la protección jurídica del personal y perseguir la mejora del clima de convivencia en los centros penitenciarios".

Lo ha dicho durante una jornada celebrada en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) donde ha explicado que la nueva legislación pretende dotar a los trabajadores de prisiones de una cobertura legal especial ante agresiones e incidentes, informa la Conselleria en un comunicado.

La Ley 1/2026, de 4 de febrer, establece también el principio de indemnidad para que la Generalitat pueda compensar a los empleados por daños sufridos en el ejercicio de sus funciones, siempre que no haya duelo o negligencia.

Espadaler ha explicado que el ámbito penitenciario "es un servicio público que requiere un conjunto de piezas que no pueden entenderse de forma aislada, y se tiene que comprender al lado de otras decisiones importantes, como el plan de seguridad, los escáneres corporales o la inhibición de drones y de telefonía móvil".

Además, el conseller ha añadido que prevé impulsar un plan de formación jurídica en un nuevo centro de prácticas en el Centro Penitenciario de Quatre Camins en colaboración con el CEJFE.