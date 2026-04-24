Espadaler afirma que la nueva ley catalana de mediación se hará "escuchando a la abogacía"

Espadaler y el presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, durante el acto - JUSTÍCIA

GIRONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmado este viernes que la nueva ley catalana de mediación y conciliación se hará "escuchando a la abogacía" y al resto de operadores jurídicos.

Lo ha dicho durante la celebración de Sant Raimon de Penyafort --patrón de la abogacía-- del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona, que se ha celebrado en Fornells de la Selva (Girona), informa el departamento en un comunicado.

Espadaler ha situado el momento actual como el de la implementación efectiva de las reformas del sistema judicial en el marco del despliegue de la Ley orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de justicia, y ha remarcado que, más allá de las reformas estructurales, la gestión adecuada de conflictos es "una de las grandes piezas clave del nuevo modelo".

También ha recordado que el Govern está impulsando una ley propia sobre los medios adecuados de solución de conflictos (MASC) y ha puesto el acento en el proceso de elaboración: "No vendremos con un texto cerrado, sino que primero hablaremos con la abogacía y con todos los operadores jurídicos y, a partir de aquí, construiremos la propuesta legislativa".

Ha añadido que también se hará el rediseño del Centre de Mediació de Catalunya, la ordenación de la profesión de mediador y conciliador y un impulso al cambio cultural en la forma de resolver los conflictos; y cree que la transformación del sistema judicial debe ir acompañada de un refuerzo de recursos humanos y materiales.

Por último, ha anunciado la ampliación de las unidades judiciales de los partidos judiciales de Olot (una nueva unidad de la Sección Civil y de Instrucción), de Santa Coloma de Farners (una nueva unidad de la Sección Civil y de Instrucción) y de Girona, con 6 nuevas unidades (2 plazas para la Sección Civil, 1 para Penal, 1 para Social y 2 para la Audiencia Provincial de Girona).