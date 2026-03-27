Espadaler anima a los jueces de paz de Lleida a unirse en agrupaciones: "Solo hay beneficios"

El conseller Ramon Espadaler durante el acto este viernes en Lleida - JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA

LLEIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha animado a los jueces de paz de Lleida a unirse en agrupaciones: "Solo hay beneficios", informa el departamento en un comunicado de este viernes.

Lo ha dicho durante la Jornada sobre Agrupacions d'Oficines de Justícia als Municipis, dirigida a alcaldes y jueces de paz del territorio, con el objetivo de explicar a los de la demarcación de Lleida las "ventajas de constituir una agrupación de oficinas de justicia en el municipio y el mecanismo para hacerlo".

La jornada --con unos 60 alcaldes-- se enmarca en el despliegue del Plan de justicia de paz y de proximidad, aprobado por acuerdo de Govern el 8 de abril de 2025, que facilita el acceso de la ciudadanía al servicio público de justicia a través de las oficinas de justicia en los municipios, "que dan apoyo a los jueces de paz".

En la clausura, Espadaler ha animado a los jueces de paz y alcaldes a unirse en agrupaciones de oficinas de justicia en el municipio: "Solo hay beneficios, no se pierde nada", ha dicho en relación al incremento de plantilla que supone que varios municipios constituyan una agrupación.

Se trata de un grupo de oficinas de justicia en el municipio --antiguos juzgados de paz-- que deciden unirse para tener unidad operativa y "disfrutar de más recursos y eficiencia", y esta figura permite al departamento dotar a las oficinas de personal de la Administración de justicia para un servicio más especializado.

MEJOR RESPUESTA A LA CIUDADANÍA

La agrupación de Ponts --a punto de ser reconocida como agrupación-- tendrá sede en Ponts (Lleida), pero el personal de administración de justicia prestará servicio a las oficinas de otros municipios de la agrupación: Baronia de Rialp, Bassella, Biosca, Oliana, Peramola, Sanahuja, Tiurana, Torà y Vilanova de l'Aguda.

El conseller cree que la agrupación de las oficinas de justicia en los municipios es "un beneficio para todos", ya que refuerza el apoyo a los jueces de paz, mejora los servicios que pueden ofrecer los municipios y permite dar una mejor respuesta a la ciudadanía desde la proximidad.

También este viernes ha visitado el Centre de Recerca Agrotecnio --en el complejo de la facultad de Ingeniería Agrónoma de la Universitat de Lleida (UdL)-- y ha asistido a la jornada de puertas abiertas del Col·legi de Procuradors de Lleida, donde ha destacado la importancia de esta figura, ya que "representa el punto de unión entre los abogados, el ámbito judicial y usuarios de la justicia".