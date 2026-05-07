Espadaler anima a los nuevos jueces destinados en Catalunya a usar el catalán: "Es tarea de todos"

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, da la bienvenida a los nuevos jueces destinados en Catalunya - CONSELLERIA DE JUSTICIA

GIRONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha dado la bienvenida este jueves en Tossa de Mar (Girona) a los 39 jueces y juezas de la 74 promoción de la Escuela Judicial destinados en Catalunya y los ha animado a utilizar el catalán: "La presencia del catalán en la justicia es una tarea de todos".

Espadaler les ha transmitido que se trata de una responsabilidad compartida entre el mundo judicial, el Govern, los operadores judiciales y los usuarios, y ha reiterado el compromiso del departamento de poner "todos los recursos" que estén a su alcance para favorecer su uso, ha informado la conselleria en un comunicado.

Estos 39 jueces (de los que 24 son mujeres) estarán divididos entre las diferentes provincias: 12 en Barcelona, 10 en Girona, 8 en Tarragona, 5 en Lleida y 4 en Terres de l'Ebre.

El perfil de los integrantes de la 74 promoción, según una encuesta de la Escuela Judicial, es el de una mujer con una edad media de 29 años, que ha estudiado la oposición durante 5 años y 4 meses, y que no tiene familiares que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.

Además, el 78,45% no cuenta con ningún jurista entre sus familiares y el 38,79% procede de familias en las que ninguno de los progenitores tiene estudios superiores.