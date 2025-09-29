Espadaler anuncia un plan piloto de digitalización del ámbito penal en Valls (Tarragona)

Defiende que "la digitalización es el gran objetivo"

TARRAGONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha anunciado la puesta en marcha de un plan piloto de digitalización del expediente penal que se llevará a cabo en el Tribunal de Instancia de Valls (Tarragona).

Así lo ha anunciado este lunes durante una visita al tribunal, que está en marcha desde el 1 de julio, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata del primer piloto que integrará el Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Valls con los juzgados de lo penal y las secciones de la Audiencia de Tarragona y la Fiscalía.

"La digitalización es el gran objetivo y, por eso, debemos crear experiencias concretas para aprender qué hacemos bien y qué no hemos detectado", ha subrayado Espadaler.

Asimismo, ha asegurado que el servicio público de justicia debe ser eficiente y ha reivindicado que su departamento "pone todas las herramientas al alcance para que la justicia gane en calidad y celeridad".

NUEVA PLAZA DE JUEZ

Por otra parte, el conseller ha explicado que se espera que antes de que acabe el año se consolide una nueva plaza de juez en Valls, que actualmente cuenta con tres jueces y, desde este año, con un juez de refuerzo (juez en expectativa de destino).

La idea es que se consolide esta cuarta plaza de juez cuando el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes haga pública la creación de las nuevas unidades judiciales en Catalunya.

Espadaler ha recordado que, pese a que la última palabra la tiene el Ministerio, la cuarta de plaza de juez civil y de instrucción de Valls es una prioridad del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y de la Conselleria.