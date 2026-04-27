Espadaler celebra la decisión sobre Pujol pero cree que podría haberse evitado el viaje a Madrid

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante la presentación de los resultados del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, a 24 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado que la Audiencia Nacional (AN) haya exonerado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en el proceso que juzga a su familia por presunto enriquecimiento ilícito, pero cree que podría haberse evitado su desplazamiento a Madrid.

En declaraciones a los medios, ha aplaudido que se haya impuesto "el 'seny' y la humanidad", como recuerda que pidió el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pero considera que la decisión llega tarde.

"Nos podríamos haber ahorrado esta ida y venida a Madrid. Pero, en cualquier caso, celebramos que el 'seny' se haya impuesto y la humanidad", ha destacado Espadaler, que también ha querido reivindicar la calidad de los informes de los forenses del Institut de Medicina Legal de Catalunya (Imelec), que ya habían apuntado meses atrás en la misma dirección.