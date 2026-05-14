Espadaler celebra el premio al Imlcfc por su guardia forense "pionera" para la violencia sexual

Archivo - Fachada del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha celebrado el premio al Institut de Medicina Legal i Cienciès Forenses de Catalunya (Imlcfc) por su guardia forense "única y pionera en España" especializada en violencias sexuales, ha informado el departamento en un comunicado este jueves.

Así lo ha manifestado después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) galardonara a la guardia forense especializada en violencias sexuales de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat con el Premio Calidad de la Justicia.

Espadaler ha destacado que el Imlcfc "es un instituto pionero en muchos aspectos, como por ejemplo la promulgación del código ético del Instituto, la guardia forense que ahora premia el CGPJ, la unidad de tráfico de personas, la unidad docente MIR o el ámbito de la investigación".

Por su parte, el director del Imlcfc, Eneko Barbería, ha remarcado que están "muy contentos por este reconocimiento, que pone de manifiesto la necesidad de una guardia especializada que busca mejorar la calidad de la atención a las víctimas de violencia sexual en un momento de máxima vulnerabilidad y la necesitad de especialización de los profesionales".

Ha destacado que la iniciativa ha sido muy bien recibida entre las víctimas y muy bien valorada por el resto de profesionales que intervienen en estos casos, como la judicatura, Mossos d'Esquadra y personal sanitario, y ha despertado mucho interés en otros Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Estado español.