Espadaler defiende los 35 años del CIRE, "pieza clave para la reinserción" de presos

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante su discurso. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha presidido este sábado en Barcelona la jornada Rellancem el CIRE 2025, impulsada por el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), y ha defendido "el sentido y la importancia" de darle continuidad 35 años después de su creación.

Han participado la secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Elena Pérez; el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa; el director general de Justicia Juvenil, Jesús del Cacho, y el director del CIRE, Daniel Ortiz, informa el Departament en un comunicado.

El CIRE es la empresa pública del Departament de Justícia y Calidad Democrática que proporciona segundas oportunidades a los presos, a través de la formación y el trabajo.

Espadaler ha agradecido el esfuerzo y compromiso de la plantilla y ha dicho que el CIRE tiene "un papel clave en la reinserción de personas internas del sistema penitenciario de Catalunya".

También ha animado a emprender sin miedo los cambios necesarios y actualizarse, "no solo como una empresa prestamista de servicios en los centros penitenciarios, sino como una pieza clave para la reinserción".

"UN PROYECTO DE ÉXITO"

Daniel Ortiz ha destacado que el CIRE es un "proyecto de éxito, si no existiera habría que inventarlo" y ha dicho que el centro ha iniciado un proceso de transformación con metas ambiciosas.

Domingo Estepa ha reivindicado las "alianzas y la mirada compartida" entre los actores que están unidos por la misma misión.

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Se han presentado proyectos, como el nuevo manual de acogida, la formación en reinserción para el personal de la SMPRAV en colaboración con el Centre d'Estudis Jurídics y Formació Especialitzada (CEJFE), y el proyecto 'Repensem el FOI'.

También se ha dado a conocer la nueva política de comunicación del CIRE, que incluye la Memoria 2024, el blog del CIRE y la nueva web corporativa.

La jornada ha incluido una mesa redonda conmemorativa de los 35 años del CIRE, con la participación de tres exdirectivos que han marcado la trayectoria de la entidad.