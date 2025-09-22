Espadaler entrega el 12 Memorial Cassià Just a la profesora Cristina Steegmann Pascual

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la galardonada, la profesora Cristina Steegmann Pascual - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha entregado este lunes por la tarde en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, el 12 premio Memorial Cassià Just a la profesora Cristina Steegmann Pascual por su labor en favor de la libertad religiosa, la cohesión social y la defensa del catalán, ha informado el departamento en un comunicado.

El Govern creó el Memorial Cassià Just en 2010 con la voluntad de galardonar a las personas o instituciones que se han significado por sus aportaciones a la construcción de un espacio común de convivencia de la pluralidad de opciones religiosas y el premio de este año ha sido realizado por el artista plástico Oriol Texidor.

En su intervención, Espadaler ha subrayado que el premio tiene el objetivo de preservar la memoria de Cassià Maria Just y alentar su ejemplo: "Era una persona abierta al diálogo con aquellos con quienes no compartía la misma fe, siempre con un espíritu de integración social".

Asimismo, el conseller ha advertido de que el Govern tiene la preocupación de garantizar plenamente la libertad de culto: "Hemos de preservar este derecho fundamental para que no quede recluido sólo al ámbito privado, sino que pueda tener también una dimensión pública, siempre desde el respeto de todas las creencias".

Por su parte, la galardonada ha reivindicado que su pasión es hacer de su instituto, el IES Eugeni d'Ors, en el barrio de Sant Roc de Badalona (Barcelona), "un lugar en el que reine un clima de diversidad y de convivencia, manteniendo siempre el respeto por el otro".

En el acto ha participado la Jove Orquestra Graeme Clark, formada por 12 jóvenes que nacieron con pérdida auditiva severa y que actualmente pueden oír gracias a un implante coclear.