Espadaler entrega el Premio Puig Salellas del Col·legi de Notaris a Francesc Tusquets Trias de Bes

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, entrega el 17 Premio Puig Salellas al abogado Francesc Tusquets Trias de Bes - GOVERN

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha entregado el 17 Premio Puig Salellas, el máximo galardón anual del Col·legi Notarial de Catalunya, al abogado especialista en derecho civil y mercantil Francesc Tusquets Trias de Bes.

El Premio Puig Salellas reconoce a una persona o institución con una trayectoria destacada en el estudio, investigación, creación, docencia o aplicación del Derecho, y Espadaler ha destacado de Tusquets su "rigor, independencia y conocimiento profundo" que comparte con Puig Salellas.

Tusquets es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona (UB), autor de numerosas publicaciones y vocal del Tribunal Arbitral de Barcelona y presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Catalunya.