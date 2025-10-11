Espadaler en un homenaje a víctimas del franquismo: "La memoria democrática es una exigencia ética"

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicado que "la memoria democrática es una exigencia ética", durante el acto de homenaje a los represaliados por el franquismo, organizado anualmente por el Memorial Democrátic y la Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya en el Fossar de la Pedrera.

En la conmemoración de este sábado también han participado el regidor de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Rabell; el director general de Memoria Democrática, Xavier Menéndez; el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, y el presidente de la Associació Pro-memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, Josep Francesc Colomer, informa la Conselleria en un comunicado.

Este año el homenaje ha coincidido con el 85 aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat Lluís Companys y Espadaler ha puesto el acento en combatir los discursos que "niegan o distorsionan el pasado", que ha atribuido a la extrema derecha.

"Tenemos que luchar contra esto ofreciendo buenos servicios públicos propios del estado de derecho, como la salud y la educación o la asistencia social. Pero también a través de la transmisión de la memoria a los más jóvenes", ha defendido.

Por su parte, Colomer ha destacado el papel de las víctimas: "Nos dejaron una semilla que hemos recogido y que ha dado muchos frutos", ha afirmado.

Las autoridades han presentado una ofrenda floral a la tumba de Companys en el Fossar de la Pedrera, donde están inhumados los cuerpos de más de 1.700 republicanos fusilados en Barcelona.