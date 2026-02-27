Espadaler, sobre los presupuestos: "Son una apuesta firme por la descongestión judicial"

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha destacado la necesidad de aprobar los presupuestos de la Generalitat y ha dicho que son "una apuesta firme para la descongestión del servicio público de justicia".

Así lo ha manifestado durante la clausura de la fiesta de Sant Raimon de Penyafort que ha celebrado el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tortosa (Tarragona) este viernes por la tarde, en un acto que ha reunido al colectivo profesional de les Terres de l'Ebre (Tarragona) y que ha incluido la imposición de togas a los nuevos colegiados, así como la entrega de los premios anuales del Colegio.

Espadaler también ha señalado que la aprobación de las cuentas es "fundamental" para garantizar la puesta en marcha de las 91 unidades judiciales que creará el decreto del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en Catalunya en 2026.

Ha explicado que este viernes el Consell Executiu, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos, presentado posteriormente en el Parlament y que, en el caso del departamento de Justicia, supone un aumento de 254 millones de euros de inversión pública, lo que supone pasar de un partida presupuestaria de 1.137 millones a una de 1.392 millones (+22,3%).

"Hace muchos años que nos quejamos de que la justicia es lenta y de que una justicia lenta es menos justicia. Ahora tenemos la oportunidad de garantizar la correcta aplicación de las medidas de descongestión que estamos aplicando, como la creación de nuevas unidades judiciales o la implementación de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial", ha manifestado.

UNIDADES JUDICIALES Y TURNO DE OFICIO

Las prioridades del presupuesto del departamento en el ámbito de la administración de justicia son la puesta en marcha de nuevas unidades judiciales (que cuentan con la previsión presupuestaria de crear 300 plazas de funcionarios), así como la financiación del turno de oficio (se prevé que la dotación anual en 2026 por parte de la Conselleria llegue a los 92 millones de euros).

Espadaler ha reivindicado el conjunto de medidas que ha aplicado el departamento durante el último año y medio, y ha dicho que suponen una "una puesta al día" del servicio público de justicia.

En este sentido, el conseller ha señalado específicamente el proceso de implementación y despliegue de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial, que ya se ha completado, y de la que ha dicho que no hay "marcha atrás".

También ha afirmado que el Govern "hace una apuesta firme" por los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) no solo como una herramienta que puede aportar eficiencia, al reducir el número de pleitos que llegan a la mesa de un juez, sino porque supone una cultura del acuerdo y de la paz.