Espadaler recuerda a Irla por preservar la democracia, que ahora ve en "riesgo" y llama a defender

Archivo - El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha recordado a Josep Irla, presidente de la Generalitat en el exilio entre 1940 y 1954, como figura de la democracia en los años posteriores a la guerra, un sistema que ahora ve en "riesgo" y llama a defender.

"Está en riesgo y costó mucho sacrificio. La memoria tiene mucho sentido en estos momentos", ha dicho en declaraciones a los medios en París este viernes, donde encabezará diversos actos oficiales con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Irla (Sant Feliu de Guíxols, 1876 - Sant Rafèu, Francia, 1958).

Espadaler ha considerado que Irla es una figura que se debe conocer, especialmente por haber representado la voluntad de dar continuidad a una institución democrática al trasladarse a Francia y abrir la sede del Govern de la Generalitat.

El conseller ha explicado que se está estudiando instalar en París diversas placas de catalanes y catalanas, "sobre todo de catalanas", según él, para poner en valor muchas mujeres que fueron invisibilizadas durante su exilio en la época franquista.

Finalmente, Espadaler ha explicado que los actos por Irla se culminarán con un acto en el Parlament el día 1 de octubre, fecha en la que Irla asumió su presidencia.