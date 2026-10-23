Espadaler reivindica el papel de la cultura en la reinserción de personas privadas de libertad

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler; el vicealcalde de Cardedeu (Barcelona), Josep Quesada, y la comisaria de la exposición, Ángela Martínez, en el acto de celebración de los 40 años de los talleres artísticos penitenciarios de Catalunya - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha reivindicado el papel de la cultura en los procesos de rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, así como de la importancia de garantizar su acceso a la creación artística, ha informado el departamento en un comunicado.

Lo ha manifestado este viernes por la mañana en el acto de conmemoración de los 40 años de los talleres artísticos penitenciarios de Catalunya, celebrado en el espacio Tèxtil Rase - Fàbrica de Cultura de Cardedeu (Barcelona).

El acto, al que también han asistido la secretaria de Medidas Penales de la Generalitat, Elena Pérez, y el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, ha servido para conocer la trayectoria de este proyecto, así como para poner en valor la labor de los profesionales e inaugurar la exposición conmemorativa 'L'ametlla amarganta'.

En su intervención, Espadaler ha señalado que los talleres artísticos permiten vivir con mucha plenitud y son una herramienta de liberación pese a los muros: "Imaginaos si son importantes los talleres artísticos que, dos años después de que la Generalitat asumiera la competencia en el ámbito penitenciario, ya se crearon los talleres artísticos. Ya hubo esta sensibilidad".

EVOLUCIÓN DE LOS TALLERES

A lo largo de cuatro décadas, los talleres han evolucionado desde espacios centrados principalmente en el empleo y el aprendizaje de oficios tradicionales hasta incorporar disciplinas contemporáneas y nuevas formas de expresión.

Actualmente hay más de 50 profesionales especializados que desarrollan la labor en una cincuentena de talleres de artes plásticas, escénicas y audiovisuales, y que acompañan a casi 3.000 personas internas cada año.

Estos talleres fomentan la creatividad, la autonomía, la convivencia y el trabajo colectivo, contribuyen al desarrollo de competencias personales y sociales, y permiten que los procesos creativos, más allá de las obras resultantes, se convierten en espacios de experimentación, expresión y aprendizaje.