Espadaler reivindica el vínculo entre la Dirección General de Asuntos Religiosos y el mundo local

El conseller de Justicia, Ramón Espadaler, durante el 25 aniversario de la Dirección General de Asuntos Religiosos, en la Casa del Mar, a 11 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha reivindicado el vínculo entre la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) y el mundo local, donde ha asegurado que "es donde se abren los lugares de culto y se concreta el espacio para el diálogo".

Lo ha dicho este martes en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la DGAR, celebrado en la Casa del Mar de Barcelona y que ha contado con la participación del director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas, y ha reunido a las personas que la han dirigido a lo largo de este cuarto de siglo, entre otros.

Espadaler ha destacado que la historia de la Dirección General es "ha permitido hacer algo sustantivo en los tiempos que corren que es dialogar, poder hablar desde miradas absolutamente diferentes", y ha instado a trabajar codo con codo con el mundo local, las entidades religiosas y los Departamentos de la Generalitat, en sus palabras.

El titular de Justicia también ha expresado su preocupación por garantizar el derecho a la libertad de culto en nuestro país, haciendo referencia a algunos episodios de la actualidad reciente.

Por su parte, Ramon Bassas ha subrayado "la consolidación de las relaciones institucionales entre la Generalitat y las confesiones, la normalización del hecho religioso en el espacio público y la evolución de la religiosidad y los centros de culto en Catalunya", como ejes clave que han marcado la trayectoria del organismo.