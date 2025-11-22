Espadaler remarca el "valor de la espiritualidad" del Museu Episcopal de Vic (Barcelona)

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha remarcado "el valor de la espiritualidad y de la trascendencia" del Museu Episcopal de Vic (Barcelona), donde ha inaugurado este sábado la exposición temporal 'Instruments de l'ànima. Espiritualitat de fa mil anys, espiritualitats d'avui'.

El director del Institut Amatller d'Art Hispànic, Marc Sureda, y el profesor de la UdL Albert Velasco, comisarios de la exposición, han acompañado al conseller en su recorrido junto al alcalde de Vic, Albert Castells; el obispo de Vic, Romà Casanova; el obispo de Lleida, Daniel Palau, y el director del museo, Oriol Picas, informa la Conselleria en un comunicado.

Espadaler ha destacado durante su visita que los museos son "un espacio de reflexión".