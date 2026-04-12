Espadaler, sobre la represión franquista: "Ni la democracia nos fue dada ni es perenne"

Homenaje a las víctimas de la represión franquista en Tarragona - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha participado este domingo en el acto anual de homenaje organizado por la Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona, y se ha dirigido a las generaciones más jóvenes: "Ni la democracia nos fue dada ni es perenne".

El acto se ha celebrado en el cementerio municipal, donde reposan, en tres fosas comunes, los restos de cerca de 800 personas ejecutadas durante la dictadura, informa el departamento en un comunicado.

El acto contó con la presencia de representantes institucionales y municipales, familiares de las víctimas y entidades memorialistas, que coincidieron en la necesidad de mantener vivo el recuerdo de todas las personas que sufrieron la represión franquista.

En este contexto, el conseller ha reafirmado el compromiso del Govern con las políticas de memoria democrática, con la reparación de las víctimas del franquismo y con el 'nunca más': "Actos como éste son un ejercicio de verdad, justicia y restauración", ha dicho durante su intervención.

Espadaler ha puesto en valor todas las instituciones que han asistido al acto: "Todas las instituciones, sin excepción, estamos alineadas al servicio de la Memoria Democrática y ha agradecido a la asociación su constancia en favor de la reparación de las víctimas y de sus familiares.