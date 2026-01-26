Espadaler valora positivamente la creación de 91 plazas judiciales en Catalunya en 2026

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

BARCELONA 26 Ene.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha valorado "muy positivamente" la decisión del Gobierno central de crear 500 plazas judiciales este año, 91 en Catalunya, según ha anunciado en una rueda de prensa este lunes en la sede del departamento en Barcelona.

De este modo, Catalunya pasará de las 870 unidades judiciales que tiene en la actualidad a 961 en 2026, lo que supone un crecimiento de un 10,5%, unas plazas que servirán para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos judiciales, como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia, según ha informado la delegación del Gobierno en Catalunya en un comunicado.

Espadaler ha valorado positivamente la magnitud de este crecimiento, detallado en un Real Decreto, y ha recordado que en los últimos 10 años se crearon en Catalunya un total de 65 plazas, y que solo este año se crearán 91, 24 más de las 67 del acuerdo "de mínimos" en el marco de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada a finales de 2024.

