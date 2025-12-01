Espadaler visita el centro de Projecte Home Catalunya en Montgat (Barcelona)

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, visita el centro de Projecte Home a Catalunya situado en Montgat (Barcelona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha visitado este lunes por la mañana el centro de Projecte Home Catalunya, situado en Montgat (Barcelona), donde ha visitado las instalaciones y ha conocido a un grupo terapéutico de usuarios y sus familias, informa la Conselleria en un comunicado.

Después, el conseller ha visitado el Centre de Dia, donde se hacen programas de tratamiento ambulatorio diurno para personas adultas con adicciones graves que se encuentran en riesgo de exclusión social o sufren trastornos mentales.

Posteriormente se ha reunido con directivos y profesionales del centro, entre ellos la directora de Projecte Home Catalunya, Neus Canals, y la presidenta del Patronat, Conxita Solé; también han asistido el alcalde de la localidad, Andreu Absil; la secretaria de Medidas Penales y Reinserción, Elena Pérez, y el director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa.