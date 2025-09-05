Espadaler, en su visita al Museu de l'Exili: La memoria democrática es "cada vez más imprescindible"

GIRONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha visitado este viernes el Museu Memorial de l'Exili (MUME), en La Jonquera (Girona), donde ha dicho que la memoria democrática es "cada vez más imprescindible", ha informado el departamento en un comunicado.

"El MUME es una iniciativa arraigada, que tiene mucho de presente y mucho de futuro en la pedagogía de la memoria democrática", ha asegurado Espadaler, que ha agradecido al Ayuntamiento de La Jonquera y al museo el trabajo realizado en cuanto a la educación y la memoria democrática.

Se trata de un espacio de memoria colectivo sobre la historia, que invita a una reflexión crítica sobre los exilios provocados por la Guerra Civil y, entre otras actividades, el 26 y 28 de septiembre está previsto que acoja el Coloquio Internacional Walter Benjamin 2025 sobre la crisis de la democracia liberal.

El museo está gestionado por un consorcio formado por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de La Jonquera, el Consell Comarcal del Alt Empordà y la Univeritat de Girona, y forma parte desde 2010 de la Xarxa d'Espais de Memòria de Catalunya.

Espadaler también ha visitado el consistorio, donde ha firmado el Libro de Honor y se ha reunido con la alcaldesa, Míriam Lanero; la directora de Serveis Territorials del departamento, Núria Gómez y otras autoridades.