España y Brasil firman 2 memorandos para reforzar su colaboración cultural

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su homóloga brsileña, Margareth Menezes, durante la celebración de la I Cumbre España-Brasil, a 17 de abril de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su homóloga brasileña, Margareth Menezes, han firmado dos memorandos de entendimiento con el objetivo de reforzar la colaboración cultural entre España y Brasil, durante la I Cumbre España-Brasil que se ha celebrado este viernes en Barcelona.

En su intervención en el encuentro, Urtasun ha destacado que España y Brasil comparten "una relación sólida, construida sobre la diversidad, el diálogo y una visión compartida del papel de la cultura como motor de desarrollo, cohesión social y entendimiento entre pueblos".

Urtasun ha sostenido que la cultura es "uno de los espacios más fértiles y más necesarios de cooperación" entre sociedades y una herramienta clave para fortalecer las democracias y promover valores de convivencia, justicia social y respeto mutuo.

Ha subrayado que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los conflictos, "es fundamental que los países que defienden la paz, la vida y el progreso social" refuercen sus vínculos con la cultura en un lugar central.

Han firmado un memorando de entendimiento en materia de cultura y sostenibilidad y han renovado su acuerdo de cooperación cultural: el primero tiene el objetivo de avanzar en la colaboración en torno a la transición ecológica de las instituciones culturales y la protección del patrimonio.

El acuerdo profundizará en la cooperación e intercambio de conocimientos técnicos y pone el foco particularmente en la salvaguarda del patrimonio cultural en todas sus dimensiones, incluyendo expresiones vivas, prácticas, lenguas y conocimientos asociados, así como su contribución a la resiliencia cultural y ecológica.

COOPERACIÓN CULTURAL

También han firmado el memorando de entendimiento sobre cooperación cultural, que establece un marco de trabajo conjunto para los próximos 5 años y aborda múltiples ámbitos culturales, entre los que se encuentran los derechos culturales, las industrias culturales y creativas, la cooperación técnica y la formación, la cultura de base comunitaria, la movilidad artística y la cooperación en el sector audiovisual y del libro.

Para el desarrollo de esta cooperación, se prevén acciones conjuntas, entre ellas, la promoción del intercambio de conocimiento técnico para la evaluación de los derechos culturales y el intercambio de experiencias en la protección de los derechos de los trabajadores de la cultura, y se impulsarán el intercambio y la movilidad de artistas y profesionales.