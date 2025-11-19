España, Francia e Italia concentran el 66% del PIB euromediterráneo, según Cámara de Barcelona

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los países de la Unión Europea ribereños del Mediterráneo concentran el 73,4% del producto interior bruto (PIB) de la región euromediterránea y España, Francia e Italia, el 66% del total, según el estudio 'L'economia euromediterrània: transformació i reptes de futur' de la Cámara de Barcelona.

Lo ha presentado este miércoles en rueda de prensa la directora de análisis económico de la corporación, Carme Poveda, junto al presidente de la Cámara, Josep Santacreu, y el presidente ejecutivo del Iemed, Senén Florensa.

El estudio detalla que la región está formada por 26 países que suman 576 millones de habitantes, y que tienen niveles de PIB y PIB per cápita muy diferentes que "reflejan los diferentes niveles de desarrollo" de cada país y zona.

En este sentido, el PIB per cápita de los países de la Unión Europea es tres veces superior al de los países de Oriente Medio y diez veces más que los del norte de África.

Poveda ha señalado que las economías con el PIB per cápita más alto son los que tienen una mayor tercerización de la economía y menos peso del sector primario.

Por otro lado, ha detallado que las exportaciones españolas a los países de la región se han multiplicado por cinco desde 1995, mientras las importaciones se han multiplicado por cuatro, y que los incrementos más importantes han sido en Oriente Medio, especialmente Turquía, y norte de África, especialmente Marruecos.

DESIGUALDADES

Poveda ha explicado que el Mediterráneo es "un mosaico de economías interdependientes, pero muy desigual", ya que la UE concentra la mayoría del PIB y la actividad económica, pero que el dinamismo demográfico y el potencial energético están en el sur y el este.

Por ello, ha subrayado que "el futuro pasa por reforzar la cooperación euromediterránea" en temas como educación y género; empleo juvenil; transformación energética e hídrica; inclusión digital; gestión migratoria, y cooperación multinivel.

Santacreu ha explicado que el objetivo del informe es "ayudar a entender la necesidad de cooperación entre economías para superar barreras".

"La cooperación euromediterránea permitirá que empresas, economías y países estén más interconectados", generando progreso económico y favoreciendo la paz, ha dicho.

Ha explicado que "quizás se deba repensar la globalización y apoyar una regionalización bien entendida" y ha señalado que la economía catalana no se puede desentender del Mediterráneo como, textualmente, una oportunidad y una obligación.

FLORENSA (IEMED)

Florensa, por su parte, ha puesto en valor que los dos países que tienen una economía con mejor desarrollo en el norte de África y Oriente Medio, Marruecos y Turquía "son los dos que han jugado a fondo la cooperación euromediterránea".

Ha destacado que la función del Iemed es promover la cooperación euromediterránea e impulsar que la Unión Europea realice políticas de modernización y desarrollo de los países del sur y el este del Mediterráneo: "Se trata de superar las diferencias".