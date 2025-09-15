Espido Freire gana el Premio Eurostars Hotels con 'Guía de lugares que ya no existen'

Archivo - La escritora Espido Freire interviene durante las jornadas cervantinas. A 9 de noviembre de 2024, en Castro del Río, Córdoba - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora bilbaína Espido Freire ha ganado por mayoría el XX Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, dotado con 25.000 euros, con 'Guía de lugares que ya no existen', informa la organización en un comunicado.

El libro de Freire es una travesía hacia territorios condenados al olvido como ciudades anegadas por la riada, prados infantiles invadidos por cemento, zocos que estallaron arrasados por la guerra y estaciones de tren convertidas en espejos de la memoria.

'Guía de lugares que ya no existen' es un "mapa íntimo" que va de Bilbao a Damasco, de los páramos ingleses a Finisterre, del Orient Express a Ghana, convirtiendo cada ruina en un relato.

Espido Freire (Bilbao, 1974) ganó el Premio Planeta con 'Melocotones helados' y en su obra se incluyen nueve novelas, varios libros de cuentos, ensayos, narrativa juvenil e infantil.

254 ORIGINALES

El certamen, organizado por Eurostars Hotel Company en colaboración con RBA y la Universitat de Barcelona y fallado este lunes, ha recibido 254 originales en la edición con más participantes hasta la fecha, un 70% más que la edición anterior.

La mayoría de las obras recibidas procedieron de España, con un 55%, mientras que llegaron un 40% de América Latina y un 5% de países de Europa, Túnez, Australia o Israel.

Se publicarán dos ediciones del libro: una para clientes de los establecimientos de la cadena y otra para su venta en librerías, que distribuirá RBA.

El presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha celebrado la 20 edición del galardón, "un motivo de especial orgullo" para la compañía, y ha destacado que el premio se ha convertido en un referente de la narrativa de viajes.