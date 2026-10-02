Espinavessa (Girona) acogerá este sábado la 5 Fira de Micropobles de Catalunya

Fira de Micropobles de Catalunya 2025 en Torre-Serona (Lleida) - MICROPOBLES

GIRONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Espinavessa, una entidad de población del municipio de Cabanelles (Girona), acogerá este sábado la 5a Fira de Micropobles de Catalunya, que reunirá a representantes de 20 municipios de menos de 1.000 habitantes y entidades de varios puntos de Catalunya.

Esta jornada busca dar a conocer la riqueza y diversidad de los municipios con menor población y tratar los retos y oportunidades del mundo rural, y cada municipio participante tendrá un espacio en la feria para exponer sus proyectos e iniciativas y poner en valor su patrimonio turístico y cultural y sus productos locales, informa la entidad en un comunicado este viernes.

Habrá actividades culturales, conferencias, talleres y otras actividades en un encuentro que quiere acercar a la ciudadanía la realidad de los municipios rurales que tienen "un papel destacado en la preservación del territorio, el patrimonio, la cultura y las formas de vida de los entornos rurales".