Espinosa (Vox): "No se puede pedir elecciones anticipadas y no votar sí" a la moción de censura

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este viernes que "no se puede pedir elecciones anticipadas y no votar que sí a una moción de censura que está pidiendo unas elecciones anticipadas", en alusión velada al PP, que ha mantenido que votará en contra de la moción de Vox de la semana que viene liderada por Ramón Tamames.

Así se ha pronunciado en un acto en Barcelona, junto con el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, y el candidato del partido a la alcaldía de Barcelona, Gonzalo de Oro-Pulido, donde Espinosa ha asegurado que no se imagina "cómo alguien razonable puede votar cualquier cosa que no sea censurar a Pedro Sánchez la semana que viene".

"No se puede votar que no a una moción censura porque la lideraba Santiago Abascal y cuando les ofrecen liderar a ellos, tampoco. No se puede decir que no a todo y esperar a que pase el cadáver del enemigo", ha criticado el portavoz de Vox, de nuevo haciendo alusión velada a los 'populares'.

Ha afirmado que su partido lleva dos semanas de ataques constantes en los medios contra la moción de censura antes de que se haya producido, y ha ironizado respecto a la filtración del discurso de Tamames a los medios: "Es como un buen profesor, que deja hacer su examen con apuntes para ver si aprueban".

BIPARTIDISMO

Espinosa también ha asegurado que no es contrario al bipartidismo, que considera que funciona en otros países, y ha añadido que "en España ese modelo puede funcional, con el centro izquierda del PP y el centro derecha de Vox", ha bromeado.

Por su parte, Joan Garriga ha celebrado la presencia de Espinosa de los Monteros en Barcelona, a quien ha calificado de "profesor de matemáticas para 'progres", y ha defendido la importancia de la política municipal, porque considera que la patria empieza en los barrios, ha dicho textualmente.

Oro-Pulido ha sostenido que Catalunya es un circo: "Todos los circos tienen payasos, trapecistas, monos, la mujer barbuda... y aquí tenemos a Colau", tras lo que ha criticado su gestión al frente del Ayuntamiento, y ha abogado por eliminar medidas como la Zona de Bajas Emisiones o los carriles bici.