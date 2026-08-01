Estabilizado el incendio agrícola de Montblanc (Tarragona) tras afectar a 1,6 hectáreas

Imagen del incendio - @AGENTSRURALSCAT

TARRAGONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado este sábado por la tarde el incendio de vegetación agrícola de Montblanc (Tarragona), cerca de la carretera TV-2421, tras haber afectado 1,6 hectáreas según datos provisionales de los Agents Rurals publicados en X.

Los bomberos trabajan con 9 dotaciones, 1 helicóptero bombardero y el apoyo de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), han informado en X.

Los Agents Rurals investigan las causas del incendio, que ha afectado a una isla boscosa entre campos agrícolas y no ha alcanzado a un cámping cercano.