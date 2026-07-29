Incendio en Masllorenç (Tarragona) iniciado este miércoles - BOMBERS

TARRAGONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de Masllorenç (Tarragona) este miércoles sobre las 17 horas después de conseguir perimetrarlo, por lo que ahora inician los trabajos de remate, según informan en 'X'.

Sobre el terreno se han desplegado 46 dotaciones terrestres y 7 aéreas y se mantienen activos los confinamientos de las urbanizaciones cercanas.

El fuego ha empezado sobre las 12 y ha afectado a unas 11,5 hectáreas, según datos provisionales de los Agents Rurals.