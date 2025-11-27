Estabilizado el incendio de Palamós (Girona) que ha obligado a confinar la urbanización Cala Corbs

Un incendio de vegetación en Palamós (Girona) - BOMBERS

GIRONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de vegetación declarado este jueves cerca de las 12.00 horas en Palamós (Girona), que ha obligado a confinar de forma preventiva la urbanización Cala Corbs y la Baarraca d'en Dalí, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, Protecció Civil ha activado la prealerta el plan Infocat y recuerdan que es importante no acercarse a la zona, sobre la que trabajan un total de 18 dotaciones terrestres, un helicóptero y dos aviones de vigilancia y ataque.

Los Bombers añaden que la evolución es "muy favorable" ya que el viento ha ayudado a contener los flancos del incendio, que avanzaba hacia el mar.