Estabilizado el incendio de vegetación agrícola en Vinebre (Tarragona) que afecta 12 hectáreas

Incendio de vegetación agrícola en Vinebre (Tarragona) - AGENTS RURALS

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado, hacia las 20.50, el incendio de vegetación agrícola que se ha declarado este jueves por la tarde en Vinebre (Tarragona) y que afecta una superficie de unas 12 hectáreas de vegetación, principalmente matorral mediterráneo, según datos provisionales de Agents Rurals.

Tras detener los flancos, el cuerpo sigue trabajando en la zona con 14 dotaciones terrestres y Agents Rurals trabajan en la investigación de las causas del fuego, según informan en 'X'.

Han recibido el aviso a las 16.48 horas y han trabajado con 15 dotaciones durante la tarde, cuando una persona ha sufrido lesiones leves y ha sido evacuada a causa del difícil acceso de la zona.