Estabilizado el incendio de vegetación de Cervera (Lleida)

El incendio de Cervera (Lleida), estabilizado. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado hacia las 17.15 horas de este viernes el incendio de vegetación de Cervera (Lleida), informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El fuego ha afectado el exterior de una granja y una caseta de obras, y ha lanzado un foco secundario a unos 150 metros del perímetro, que también ha quedado contenido.

Los Bombers han retirado el helicóptero y mantienen los efectivos terrestres (14 dotaciones y 46 bomberos).