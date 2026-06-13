Estabilizado el incendio de vegetación en Sanaüja (Lleida), en el que sigue trabajando Bombers

Imagen del incendio en Sanaüja (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación en Sanaüja (Lleida) decretado este sábado a las 13.02 horas ha quedado estabilizado sobre las 16.45 horas, según han informado los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los bomberos siguen trabajando con 45 dotaciones, además de 5 helicópteros y 4 aviones, para tratar de controlar la cabeza y los flancos del incendio, ya que en las próximas horas está prevista le entrada de viento de marinada.

Los bomberos han informado en otro apunte en 'X' que trabajan sobre un área de 52 hectáreas.

También han colaborado con tractores de agricultores de la zona que han segado los campos para frenar la evolución del fuego en las zonas de vegetación agrícola.

Según datos provisionales de los Agents Rurals el fuego afecta a una superficie de unas 24 hectáreas de vegetación agrícola y el teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 60 llamadas a causa del incendio.