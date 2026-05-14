Estabilizado el incendio en una zona de cañas en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio producido en una zona de cañas cercana al río en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) ha sido estabilizado este jueves sobre las 9.20 horas.

El fuego ha quedado anclado entre el río y la zona que se quemó este miércoles en otro fuego que afectó al mismo espacio, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

10 dotaciones de los Bombers han trabajado en un incendio que ha obligado a cortar la TV-7411.